"Вооруженные люди в масках не пускают детей": рейдерский захват спорткомплекса

2020 год для некоторых заканчивается далеко не на мажорной ноте. Так, Федерация тенниса Украины сообщила, что вооруженные люди не пускают детей на тренировки по теннису в спорткомлексе "Прометей" в Каменском. ФТУ направила официальные письма властям города и области, а также сделала публикации в социальных сетях.

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"В Каменском уничтожают теннис. Накануне новогодних праздников происходит рейдерский захват одного из старейших теннисных центров Украины – спорткомплекса "Прометей", который находится в коммунальной собственности. Здание охраняют агрессивно настроенные крепкие ребята в масках и, по некоторым свидетельствам, с огнестрельным оружием, которые не допускают детей к тренировкам по теннису", – говорится в заявлении ФТУ в Facebook.

Родители юных теннисистов обратились с письмом к мэру Каменского Андрею Белоусову с просьбой разобраться в ситуации: "Почему при попытке завести ребенка в помещение люди в грубой форме отвечают, что тренировки по большому теннису отменены, и теперь в этом здании будут тренироваться только баскетбольная и волейбольная команды "Прометей"? А тех, кому не понятно, пугают физической расправой?"

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Интересно, что буквально на прошлой неделе президент "Прометея" Владимир Дубинский жаловался, что его командам запретили тренироваться в городском спорткомплексе. И собирался направить письма во все федерации Украины, Администрацию Президента и правоохранительные органы.

Ранее мы рассказывали, что в "Прометее" оказался игрок НБА.

Напомним, что в конце прошлого года полиция сообщила подробности рейдерского захвата спорткомплекса в Киеве.

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