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В сорочке нараспашку украинская теннисистка сверкнула в Италии

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 мая, 13:49
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Молодая звезда мирового тенниса Марта Костюка с интересом проводит время после турнира в Риме, посетила Ватикан и похвасталась соблазнительным фото
Марта Костюк
Марта Костюк / Фото: Instagram

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк умеет и добиваться успехов на корте, и радоваться жизни. Недавно стало известно, что лучший трюк в мире исполнила украинка, победив российскую теннисистку. Наша спортсменка-красавица после выступления на турнире в Риме побаловала поклонников новыми кадрами.

Ночью девушка поделилась на своей страничке в Instagram привлекательным фото, на котором предстала в распахнутой рубашке, лифчике и коротких шортиках. Вышло очень даже вызывающе.

В этим дни Костюк наслаждается пребыванием в Италии и нашла время посетить Ватикан. Марта украсила фотографии своей обезоруживающей улыбкой.

Напомним, на турнире в столице Италии юная украинка прошла два раунда квалификации, но в основной сетке уступила россиянке Александровой (№33 в рейтинге WTA). А в апреле Костюк поднялась на рекордную высоту в мире – 77-е место. На этой неделе киевлянка немного сдала позиции и пребывает на 80-й строчке.

Вспомним, как Марта подкреплялась в Австралии:

Марта Костюк ест в Мельбурне
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