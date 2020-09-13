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US Open выиграла теннисистка, которую в Нью-Йорке до потери сил гоняла украинка

13 сентября, 07:08

Елена Павлова Елена Павлова

В финале открытого чемпионата США Осака совершила маленькое чудо

Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей US Open. В финале открытого чемпионата США она встречалась с белоруской Викторией Азаренко и совершила маленькое чудо. Осака практически без боя отдала первый сет 1:6, затем уступала 0:2 во втором, но сумела собраться и переломить ход матча – 1:6, 6:3, 6:3. Ранее мы писали, что мама из Беларуси оставила легендарную Серену без финала US Open и рекорда всех времен.

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Стоит отметить, что эти же соперницы должны были встретиться в финале турнира в Цинциннати, но тогда японка снялась из-за травмы. Теперь же Азаренко и Осака встретились лицом к лицу и выдали весьма драматичный поединок. Для Виктории это был третий финал в Нью-Йорке, предыдущие два – в 2012-м и 2013 году – она проиграла. И снова не смогла выиграть американский трофей. Хотя дважды была лучшей на "шлеме" в Австралии.

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"Я думала, что в третий раз мне повезет выиграть в Нью-Йорке, но нет. Наверное, нужно будет попытаться еще раз", – сказала после финала Виктория.

Виктория Азаренка

Виктория Азаренка / Фото: Reuters

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А вот Осака уже выигрывала US Open в 2018 году, а на этом турнире с трудом прошла украинку Марту Костюк, которая довела бывшую первую ракетку мира до полуобморочного состояния. Вообще у Наоми пока абсолютный показатель в финалах турниров Большого шлема – три матча и три победы.

Наоми Осака

Наоми Осака / Фото: Reuters

Осака одержала третью победу в четырех матчах с представительницей Беларуси: в 2016 году Наоми проиграла Азаренко в третьем круге Australian Open, но затем в 2018 году оказалась сильнее соперницы на старте турнира WTA в Риме, а в прошлом сезоне она выиграла во втором круге "Ролан Гаррос".

Наоми выиграла уже 11 матчей подряд: накануне US Open она стала финалисткой турнира WTA Premier 5, снявшись до начала матча против Виктории.

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Смотрите сюжет про Наоми Осаку

Наоми Осака Видео: Instagram

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финал US Open Виктория Азаренка теннисистка Наоми Осака
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