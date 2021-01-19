Уникальный рекорд звезды тенниса: 800 недель в ТОП-10

В первую десятку рейтинга Надаль попал в 2005 году

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль первым в истории провел 800 недель подряд в ТОП-10 рейтинга ATP. Кстати, Надаль нанес лучший удар года в теннисе.

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Из них 34-летний испанец 209 недель был первой ракеткой мира. А вошел в первую десятку Рафаэль в апреле 2005 года, когда ему было 18 лет.

Из действующих теннисистов близок к результату Надаля лишь Роджер Федерер – 734 недели в ТОП-10. Завершили карьеру Джимми Коннорс (789), Иван Лендл (619) и Пит Сампрас (565).

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Рафаэль Надаль за карьеру одержал 20 побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде (делит рекорд среди мужчин по этому показателю с Роджером Федерером), в том числе рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции (рекорд по победам на одном турнире "Большого шлема" в одном разряде).

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Является одним из лучших теннисистов за всю историю игры. Наиболее успешно выступает на грунтовых кортах, на которых выиграл рекордные 60 турниров, за что его прозвали "Королем грунта". Является единственным теннисистом в Открытой эре, который выиграл один турнир не менее 11 раз – Монте-Карло, Барселона и Открытый чемпионат Франции по теннису. Также единственный теннисист в истории, который выиграл один турнир "Большого шлема" не менее 13 раз (Открытый чемпионат Франции).

Всего на счету Надаля 86 выигранных турниров и 123,5 млн долларов заработанных призовых.

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

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