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Украинскую теннисистку закрыли на сутки в комнате и она показала невероятный шпагат

26 сентября, 10:20

Елена Павлова Елена Павлова

А фоловеры Даяны Ястремской переживали, чтобы она не поранилась

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после расставания со своим тренером Сашей Бажиным показала, как можно проводить растяжку в гостиничном номере. Видео своего невероятного шпагата на двух тумбочках 28-я ракетка мира выложила в своем Twitter и поразила пользователей социальной сети.

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"Почему бы не сделать хорошую растяжку в комнате?" – подписала видео Даяна.

Фоловеры Ястремской были в восторге от растяжки девушки. "Это невероятно, но не повреди себе что-нибудь в процессе", – написал один из них. Правда, некоторые упрекнули девушку, что она не показала сам процесс посадки на шпагат. Напомним, что сейчас Даяна находится в Париже и готовится к старту на третьем турнире "Большого шлема" в этом сезоне – "Ролан Гаррос". А после прилета во Францию ей пришлось пройти сутки карантина в гостиничном номере.

Напомним, что ранее в Риме украинская теннисистка уступила второй ракетке мира на супертурнире с призовым фондом более 2 миллионов.

Кстати, мы уже сообщали, что победитель Ролан Гаррос получит самые маленькие призовые за последние семь лет. Зато участники первого круга основной сетки заработают рекордный чек за этот этап соревнований.

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Смотрите, как Ястремская вышла в 1/8 финала "Большого шлема"

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