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Украинские теннисисты вышли в финал турнира в Италии. В "личке" Марченко обошел Стаховского

19 марта, 20:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сергей Стаховский и Илья Марченко уверенно выиграли полуфинал в двух сетах

Двое лучших мастеров ракетки Украины в эти дни играют на хардовом турнире АТР серии "Челленджер" в итальянской Биелле. В одиночном разряде Илья Марченко (№169 в мировом рейтинге) пробился сегодня в полуфинал, обыграв француза Грегуара Баррере (№116) – 7:6, 6:1. А вот Сергей Стаховский (№195) не сумел справиться с немцем Даниэлем Мазуром – 6:7, 4:6.

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Недавно украинские теннисисты блеснули мастерством с мячом.

Интересно, что в случае успеха Стаховский бы вышел в полуфинале на Марченко. А так партнеры по сборной Украины воссоединились в парном разряде. В пятницу вечером наши парни смогли выбить из турнира дуэт Бонзи/Нис (Франция/Монако), сеяный под третьим номером, – 6:4, 6:4.

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский / Фото: Большой теннис Украины

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Призовой фонд соревнования составляет 44 тысячи евро. Победитель финала получит 2670 евро, проигравший дуэт – 1550. В одиночной сетке Марченко уже заработал 2160 евро, а Стах остановился на 1260.

Ранее Илья Марченко спал вместе с трофеем после победы в финале турнира в Италии над британцем Энди Марреем.

Илья Марченко

Илья Марченко / Фото: Instagram

Смотрите сюжет о том, как Стаховский стал профессиональным теннисистом:

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Италия финал теннис турнир Сергей Стаховский Илья Марченко парный разряд
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