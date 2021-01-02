Украинская теннисистка в ужасе от взвешивания после Нового года. Даже экспрессиониста вспомнила

Элина Свитолина позволила себе расслабиться на праздники, но сезон стартует уже скоро

Одна из лучших теннисисток планеты Элина Свитолина не смогла уклониться от национальной традиции вкусно и обильно поесть на Новый год. 26-летняя украинка встретила праздники по-нашему! А на днях Свитолина променяла спорт на парня.

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Сегодня днем одесситка поделилась своим ужасом от взвешивания – причем, очень своеобразно. На своей страничке в Instagram Элина разместила вариацию на картину норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка "Крик". Главной на ней является размытая фигура в новогоднем колпаке, которая становится на весы и кричит от ужаса. А сзади вместо людей идут существа, похожие на коров, возле которых светится надпись "настроение".

Похоже, лучшая теннисистка Украины несколько забросила тренировки и набрала лишние килограммы, ведь даже днем позволяет себе валяться в постели. А уже скоро Свитолина будет тренироваться с чемпионкой "Ролан Гаррос" по 5 часов в день.

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