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Украинская теннисистка в ужасе от взвешивания после Нового года. Даже экспрессиониста вспомнила

2 января, 15:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Элина Свитолина позволила себе расслабиться на праздники, но сезон стартует уже скоро

Одна из лучших теннисисток планеты Элина Свитолина не смогла уклониться от национальной традиции вкусно и обильно поесть на Новый год. 26-летняя украинка встретила праздники по-нашему! А на днях Свитолина променяла спорт на парня.

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Сегодня днем одесситка поделилась своим ужасом от взвешивания – причем, очень своеобразно. На своей страничке в Instagram Элина разместила вариацию на картину норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка "Крик". Главной на ней является размытая фигура в новогоднем колпаке, которая становится на весы и кричит от ужаса. А сзади вместо людей идут существа, похожие на коров, возле которых светится надпись "настроение".

Похоже, лучшая теннисистка Украины несколько забросила тренировки и набрала лишние килограммы, ведь даже днем позволяет себе валяться в постели. А уже скоро Свитолина будет тренироваться с чемпионкой "Ролан Гаррос" по 5 часов в день.

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Смотрите, как Элина побеждала на Открытом чемпионате Австралии:

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еда картина праздники теннис Элина Свитолина
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