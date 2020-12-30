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Украинская теннисистка в Эмиратах нашла элитного партнера

30 декабря, 15:17

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодая Марта Костюк будет тренироваться с канадкой Бьянкой Андрееску

Лучшие теннисистки планеты уже начали подготовку к первому в 2021 году турниру серии "Большого шлема" – Открытому чемпионату Австралии. По традиции первые соревнования сезона пройдут не только на Зеленом континенте, но и на Ближнем Востоке. 18-летняя звезда украинского тенниса Марта Костюк тренируется в Объединенных Арабских Эмиратах, причем, для спаррингов она нашла элитную соперницу – Бьянку Андрееску.

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Как известно, Свитолина будет тренироваться с чемпионкой "Ролан Гаррос" по 5 часов в день.

20-летняя канадская теннисистка в 2019 году сенсационно выиграла Открытый чемпионат США, а сейчас Андрееску занимает седьмое место в мировом рейтинге. Так что, думает, Бьянка сможет многому научить Костюк. Девушки уже похвастались фотографией из Дубая, на которой выглядят очень похоже.

Вчера Свитолина показала три настроения за три секунды.

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Утром Марта показала, как выглядит ее "офис" на сегодняшний день. Напомним, недавно юная украинка впервые пробилась в ТОП-100 мирового рейтинга, что позволило ей сразу попасть в основную сетку Australian Open.

Помогите определить, кто лучшая спортсменка Украины 2020 года?

Вспомним, как украинские теннисистки побеждали на Australiaon Open:

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ОАЭ теннис тренировки Марта Костюк Бьянка Андрееску
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