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Украинская теннисистка соблазнительно станцевала на самоизоляции в Австралии

17 января, 13:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодая Марта Костюк пытается находить себе интересные занятия в гостиничном номере

Как не сойти с ума в четырех стенах: над таким вопросом задумываются многие теннисистки, которые прибыли на Открытый чемпионат Австралии и попали на изоляцию. В условиях пандемии коронавируса спортивные мероприятия проходят в необычных условиях. К тому же некоторым особенно не повезло. В частности, украинку закрыли на жесткий карантин в Австралии из-за пассажира самолета.

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Марта Костюк оказалась среди участниц турнира, которые ближайшие две недели проведут в гостинице – даже без права тренироваться. Вчера украинка пожаловалась на карантин в Австралии: плохой wi-fi и нет велосипеда. Однако 18-летняя киевлянка старается не унывать. Сегодня девушка показала в соцсетях, как смотрит фильмы на английском и в привлекательном наряде – в топике, шортиках и носочках – похвасталась доставкой фруктов.

Дальше Марта подсела на музыку TikTok и показала выразительный танец в одиночестве в своем номере. Шел третий день карантина...

Марта Костюк танцует под музыку TikTok

Тем временем, мышь пробралась в номер бывшей россиянки Путинцевой на Australian Open.

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Вспомним, как Марта подкреплялась на Открытом чемпионате США:

Марта Костюк в Нью-Йорке

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