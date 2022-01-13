Украинки узнали соперниц в первом круге Australian Open

Сегодня в Мельбурне состоялась жеребьевка стартового раунда первого в сезоне турнира "Большого шлема" Australian Open. Своих соперниц узнали украинские теннисистки

Элина Свитолина вышла в третий круг US Open / Фото: REUTERS

Нашу страну в основной сетке представят четыре теннисистки – Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская. Также в финале квалификации выступит Леся Цуренко.

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Результаты жеребьевки Australian Open

Элина Свитолина (16) – Фиона Ферро (104)

Марта Костюк (50) – Диан Парри (117)

Ангелина Калинина (51) – Джессика Пегула (22)

Даяна Ястремская (102) – Мэдисон Брэнгл (59)

А вот к жеребьевке мужского турнира есть вопросы, ведь в сетку был включен Новак Джокович, но серб рискует быть депортирован из Австралии за нарушение ковидных правил.

Ранее мы писали, что уже третья страна грозит тюрьмой Джоковичу. Против сербского теннисиста начала расследование Испания. Он приезжал в страну без прививки от коронавируса.