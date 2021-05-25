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Украинка разгромила россиянку на Открытом чемпионате Франции по теннису. Марченко выиграл триллер

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
25 мая, 00:05
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В первый день квалификации Ролан Гаррос-2021 победы одержали Илья Марченко и Ангелина Калинина, а опытная Катерина Бондаренко зачехлила ракетку
Илья Марченко
Илья Марченко / Фото: Федерация тенниса Украины

В понедельник на грунтовых кортах Парижа началась отборочная кампания Открытого чемпионата Франции – второго в году турнира серии "Большого шлема". Сыграли свои матчи и трое представителей Украины. В итоге двое прошли во второй раунд квалификации, одна девушка выбыла из борьбы.

Тем временем, украинский теннисист возмущен арестом Протасевича.

Самым затяжным оказалось противостояние Илья Марченко с Брейденом Шнуром. Украинцу во второй партии удалось отыграть матч-бол, а затем довести дело до победы над канадцем – 6:7, 7:5, 6:4. Соперники провели на корте 3 часа и 3 минуты. Приятным стал тот факт, что Илья наконец-то победил после шести поражений подряд.

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В женской сетке наша Ангелина Калинина легко разобралась с россиянкой Мариной Мельниковой – 7:5, 6:1. А вот некогда первая ракетка Украины Катерина Бондаренко не справилась с грузинкой Мариам Болквадзе – 4:6, 3:6.

В тренде

Во вторник в борьбу вступят еще четверто украинцев: Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Дарья Снигур.

Недавно в сорочке нараспашку украинская теннисистка сверкнула в Италии.

Вспомним, как украинские теннисисты собирались во время Открытого чемпионата Австралии:

Украинские теннисисты ужинают в Мельбурне Видео: Instagram

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