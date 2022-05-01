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Украинка продолжает удивлять Мадрид. Соперница из топ-10 не помеха

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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1 мая, 15:47
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Ангелина Калинина впервые в карьере обыграла оппонентку из топ-10 рейтинга WTA. В третьем круге турнира может быть украинская дуэль
Историческая победа Ангелины Калининой
Историческая победа Ангелины Калининой / Фото: Коллаж: Сегодня, WTA

Ангелина Калинина продолжает личную феерию на кортах Мадрида. После уверенного старта на турнире WTA 1000, где была повержена чемпионка US Open, украинка добыла новый знаковый успех.

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Калинина во втором круге турнира встретилась с 9-ой ракеткой мирового рейтинга WTA Гарбинье Мугурусой. Первый сет прошел довольно равно, решающим стал брей украинки в четвертом гейме. Все остальные свои подачи соперницы взяли, поэтому победу в сете завоевала Ангелина со счетом 6:3

Очень уверенную игру Калинина продемонстрировала во втором сете. Более опытная испанка просто была по спортивному уничтожена. Ангелина взяла 6 геймов подряд, не оставив ни единого шанса Мугурусе на успех в этом поединке.

Победа над 9-ой ракеткой мира (7 номер посева турнира в Мадриде) стала первой в карьере для Ангелины Калининой против соперницы их топ-10 мирового рейтинга WTA.

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Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Румынии
Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Румынии / Фото: Reuters

В третьем круге соревнований может случиться украинская дуэль. Калинина сыграет с победительницей пары Радукану – Костюк. Молодая украинская теннисистка серьезно настроена на противостояние, несмотря на недопонимания с лучшей подругой Паулой Бадосой.

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3.60

2.15
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57 - 1 - 2
2
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3
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31 - 0 - 1
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5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
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45
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4
Заря
18
37:19
36
5
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6
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18
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10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
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18
20:40
14
14
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10
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2
Ливерпуль Ливерпуль
79
3
Челси Челси
65
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
78
2
Барселона Барселона
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3
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1
Бавария Бавария
75
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Боруссия Д Боруссия Д
63
3
Байер Байер
55
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1
Милан Милан
74
2
Интер Интер
72
3
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