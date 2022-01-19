Украинка повторила рекорд на Australian Open

19-летняя украинка Марта Костюк пробилась в третий круг первого в сезоне турнира "Большого шлема" Australian Open. Пока это лучший ее результат в карьере

Марта Костюк вышла в третий круг Australian Open / Фото: Инстаграм

Во втором круге Костюк в двух сетах обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании – 7:6 (5), 6:3. Следующей соперницей украинки станет еще одна испанка Паула Бадоса.

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Марта лишь во второй раз в карьере пробилась в третий круг Australian Open. Впервые украинка дошла до этого раунда еще в 2018-м.

Отметим, что лучшим результатом на турнирах Большого шлема для украинки является четвертый раунд на Ролан Гаррос в 2021 году.

Кстати, в 2017 году Марта стала победительницей юниорского Australian Open.

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Ранее мы писали, что соперницу Свитолиной увезли с корта на инвалидной коляске. Первая ракетка Украины вышла в третий раунд Australian Open – ее оппонентка француженка Армони Тан не смогла доиграть матч из-за травмы.

А еще сообщалось, что теннисист оригинально отметил победу на Australian Open. Ник Кирьос взял бокал пива у болельщика и отпраздновал выход во второй круг турнира "Большого шлема".