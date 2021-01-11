Украинка недоедает в квалификации Australian Open, не дышит воздухом и играет без судей

Украинская теннисистка Катарина Завацкая раскритиковала условия проведения квалификации Australian Open, которая проходит в Дубае. Ранее на старте отбора Завацкая уверенно переиграла датчанку Клару Таусон (№ 152) – 6:3, 6:3.

"Для квалификации мейджора организация здесь на очень низком уровне. Комната в отеле хорошая, но это не отель только для игроков. Есть только одно место, где можно поесть, в меню очень маленький выбор. Например, я не могу кушать все, что есть в меню, но даже за плату мне не хотят готовить то, что я прошу", – рассказала Завацкая btu.org.ua.

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Катарина Завацкая / Фото: Facebook

Украинка отметила, что нет места, где можно отдохнуть на свежем воздухе. На улице есть только зона для разминки, но и там занимаются игроки, а на крышу ходить нельзя. "От того, что ты постоянно сидишь внутри и никуда не выходишь, реально болит голова", – признается Катарина.

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"В спортзале нет тренажеров, ты можешь проводить только кардиотренировки на велосипедах или беговых дорожках. Если ты хочешь позаниматься с весом или выполнить фитнес-программу, то это сделать невозможно. Еще мы играли свой матч без линейных судей, потому что они не успели получить результаты тестов на коронавирус", – отметила Завацкая.

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Катарина Завацкая / Фото: Instagram

Напомним, что квалификация у мужчин состоится в Дохе. В столице Катара попытаются добыть путевки в Австралию украинцы Сергей Стаховский и Илья Марченко.

Ранее мы писали, что Свитолина обыграла вторую россиянку в Эмиратах и идет на третью.

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