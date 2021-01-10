Украинец выиграл первый турнир в 2021-м. Сын помощника генсека ООН взял второй титул

Эрик Ваншельбойм родился в Сараево и долгое время жил с родителями в Дании

Последние успехи украинского тенниса связаны в основном с девушками. Однако и в мужской сетке подрастают мастера. Так, украинец Эрик Ваншельбойм стал победителем турнира ITF в тунисском городе Монастыр с призовым фондом 15 000 долларов. Ранее первая украинка победила на теннисном Australian Open-2021.

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Эрик Ваншельбойм / Фото: Instagram

В финале 19-летний Эрик обыграл местного теннисииста Скандера Мансури, посеянного под третьим номером – 3:6, 6:4, 6:3. Причем во втором сете Ваншельбойм сумел отыграться со счета 1:3 в пользу соперника. Финал продолжался два часа, за которые украинец допустил две двойные ошибки, сделал шесть брейков и проиграл пять геймов на своей подаче.

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Не первый успех Эрика

Это уже второй титул для Ваншельбойма на профессиональном уровне. В 2019 году украинский теннисист стал чемпионом 15-тысячника в китайском Аньнине. Эрик, который пока 710-й номер ATP, представляет Украину, но живет и тренируется в испанском Аликанте с датским тренером Руне Томсеном. В сентябре был приглашен играть за сборную Украины на Кубке Дэвиса против Венгрии.

Сын дипломатов

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Эрик – из семьи украинских дипломатов, которые с 1997 года живут за границей. Теннисист родился в Сараево, а когда ему было несколько месяцев, семья переехала в Данию по работе отца, который с 2006-го года работает помощником генерального секретаря ООН. Долго жил в Копенгагене, но в 16 лет переехал вместе с тренером в Испанию.

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