Украинец отправил россиянина домой, пробившись в финал квалификации Ролан Гаррос

Теннисисты Ангелина Калинина и Илья Марченко сыграют в последнем раунде отбора в Париже, а вот Сергей Стаховский проиграл японцу и закончил турнир

Ангелина Калинина установила личный рекорд в Париже / Фото: Федерация тенниса Украины

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) впервые вышла в финал квалификации Ролан Гаррос. В полуфинальном матче отбора на французский турнир "Большого шлема" Калинина обыграла француженку Луи Буассон (№914 WTA) – 6:4, 6:3. Ранее украинка разгромила россиянку на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Поединок на кортах Парижа длился 1 час 36 минут. Украинка выиграла 6 геймов на подаче соперницы и уступила в трех – на своей подаче. Завтра в финале квалификации 24-летняя Ангелина встретится с румынской теннисисткой Жаклин Кристиан.

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Украинец Илья Марченко (№161 ATP) также пробился в финал отбора в Париже. Сегодня он победил россиянина Андрея Кузнецова (№448 ATP) со счетом – 3:6, 6:3, 6:4. Матч длился чуть более двух часов. В финале украинец сыграет против Ботика ван де Зандсхалпа (№154 АТР) из Нидерландов. В основе "Гарроса" Марченко в последний раз выступал в 2016 году.

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Илья Марченко / Фото: Федерация тенниса Украины

А вот некогда лучший теннисист Украины Сергей Стаховский (№209 ATP) зачехляет ракетку на "Ролан Гаррос". В полуфинале квалификации он проиграл японцу Таро Даниэлю – 1:6, 4:6. За 70 минут на корте Стаховский проиграл 3 гейма на своей подаче, совершил 5 двойных ошибок.

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