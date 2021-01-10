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Украина бьет Россию! Свитолина обыграла вторую россиянку в Эмиратах и идет на третью

10 января, 19:11

Олег Люлька Олег Люлька

Первая ракетка украинского тенниса в триллерном поединке одолела Екатерину Александрову

Элина Свитолина обыграла уже вторую кряду россиянку на турнире в Абу-Даби. После победы над Верой Звонаревой украинская теннисистка в триллерном матче одолела Екатерину Александрову – 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

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Поединок продолжался марафонские 2 часа 35 минут. Этот выигрыш принес Элине 12 675 долларов призовых и путевку в 1/4 финала, где Свитолину ждет уже третья кряду представительница России – Вероника Кудерметова.

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Отметим, что ранее в четвертьфинал этих соревнований пробилась другая украинка Марта Костюк. 18-летняя киевлянка разгромила словенку Тамару Зиданше, выиграв обе партии со счетом 6:1. Соперницей Марты на следующем этапе будет испанка Сара Соррибес-Тормо.

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Интересно, что если Марта Костюк справится с Соррибес-Тормо, а Элина Свитолина – с Кудерметовой, то в полуфинале соревнований в столице Объединенных Арабских Эмиратов нас будет ждать украинское дерби!

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победа теннис Элина Свитолина

Источник: Сегодня|Спорт

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