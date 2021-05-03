Теннисистка в 74 года возобновила карьеру. Ее сопернице всего 20

Американская теннисистка Гейл Фолкенберг после трехлетней паузы вернулась на корт, она примет участие в квалификации турнира ITF во Флориде

74-летняя теннисистка Гейл Фолкенберг выступит в квалификации турнира ITF во Флориде. Спортсменка возобновит карьеру матчем против 20-летней Тифани Фике, которая идет на 796-м месте в рейтинге.

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Матч во Флориде станет для Фолкенберг первым за три года. В середине 80-х теннисистка достигла лучшей позиции в рейтинге WTA, заняв 360-ю строчку.

Фолкенберг впервые приостановила карьеру в 1999 году. Тогда ей было 52 года. С 2003 по 2011 Гейл не тренировалась, потому что ухаживала за больной матерью, после смерти которой вернулась в спорт.

С 2011-го 74-летняя спортсменка выиграла один матч из 43. В возрасте 69 лет она победила в первом круге квалификации турнира ITF в Алабаме.