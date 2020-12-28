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Теннисистка ушла в порноиндустрию после неудач на корте

28 декабря, 11:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Австралийка Анжелина Граовац решила поддержать себя необычным образом

Неудачная карьера в спорте вынудила теннисистку Анжелину Граовац попробовать себя в совершенно другой сфере деятельности. 19-летняя австралийка сербского происхождения не нашла ничего лучшего, как предлагать свои обнаженные фотографии в сервисах для взрослых в интернете.

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Об этом пишет швейцарское издание Blick.

Граовац заработала в теннисе всего 3500 долларов, выиграв девять из 37 матчей на турнирах невысокого уровня. Выступает девушка среди взрослых с 2018 года. В мировом рейтинге профессионалов, каковым Анжелина считает себя, она находится в районе 1200-го места.

Тем временем, украинская теннисистка похвасталась своим мегабюстом.

Поскольку заработки на корте не позволяют себя содержать, Граовац решила зарабатывать на сайте, специализирующемся на эротической и порнографической продукции. У спортсменки в Instagram – около 16 тысяч подписчиков, а вот на выбранном ею сайте для взрослых зарегистрировано 24 миллиона человек.

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Ранее на платном подобном сервисе в эпизодической роли засветился другой австралийский теннисист – Бернард Томич.

На днях Свитолина необычно поздравила с Рождеством.

Смотрите, как украинские теннисистки побеждали на Открытом чемпионате Австралии.

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