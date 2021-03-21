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Теннисистка-красавица показала вид из шикарного отеля в Майами

21 марта, 14:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Элина Свитолина прилетела в США на престижный хардовый турнир

На следующей неделе в Майами стартует турнир серии WTA1000, на котором сыграют многие сильные теннисистки. В женской сетке выступят 128 спортсменок – такое количество обычно бывает на соревнованиях "Большого шлема". Прибыла в США и лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая пятое место в мировом рейтинге.

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Уроженка Одессы похвасталась видом с балкона своего номера в гостинице с тремя бассейнами.

Элина Свитолина в отеле в Майами

Поделилась девушка и более приземленными радостями, показав свои новые кроссовки, в которых, видимо, планирует играть в Майами.

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На днях Свитолина послала поцелуй в вечернем платье и шиканула в Эмиратах в украинском ресторане.

Пока что наша прима не очень удачно выступает в 2021 году. Перед этим она играла на турнирах в Дохе и Дубае, где быстро зачехлила ракетку задолго до решающих матчей. Компанию Свитолиной составит еще одна соотечественница – Леся Цуренко, которая также засветилась на балконе в Майами.

Тем временем, больная звезда тенниса чудом забеременела.

Смотрите, как Элина летела в Дубай и показала свой паспорт:

Элина Свитолина с украинским паспортом
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фото теннис Элина Свитолина Майами
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