Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Теннисистка из Киева выставила на продажу часть своего тела

14 марта, 13:47

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Спортсменка готова отдать руку или плечо под тату

Теннисистка Александра Олейникова выставила на продажу участок своего тела. 20-летняя спортсменка предлагает участникам аукциона получить пожизненное право на нанесение татуировки или любого другого арт-объекта на ее правую руку или плечо. Размер 15 на 8 см.

Реклама

Читайте также: Российская теннисистка получила в глаз во время матча

"Вы можете нанести тату или арт-объект. Его увидят на каждом корте, где я выступаю. Вы можете оставить это поле пустым, а в будущем, когда я начну играть на Уимблдоне или Ролан Гаррос, у вас появится шанс перепродать его по более высокой цене", – говорит Олейникова.

Требования у девушки к покупателю минимальны. Новый владелец сам должен оплатить тату и там не должно быть никакого экстремизма или надписей, связанных с азартными играми.

Аукцион завершится 18 марта. Сейчас теннисистке предложили 5673 доллара.

Реклама

Читайте также: Женщина-кошка в огне: Серена ошеломила фото в обтягивающем комбинезоне

Александра Олейникова родилась в Киеве, но потом переехала в Хорватию. В мировом рейтинге она занимает 654-е место и уже заработала на корте 26 тысяч долларов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис теннисистка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Теннисистка-миллионерша пожаловалась на скромные заработки на корте
Теннисистка-миллионерша пожаловалась на скромные заработки на кортеТеннис
Самые популярные девушки украинского спорта. Рейтинг
Самые популярные девушки украинского спорта. РейтингДругие
Самая завидная невеста спорта нежится на солнце в огненном купальнике
Самая завидная невеста спорта нежится на солнце в огненном купальникеТеннис
Свитолина после разрыва с Монфисом с оглушительном треском провалилась в Дохе
Свитолина после разрыва с Монфисом с оглушительном треском провалилась в ДохеТеннис
Свитолина после фиаско в Катаре написала о злости и улетела в Дубай
Свитолина после фиаско в Катаре написала о злости и улетела в ДубайТеннис
Сплошная ромашка: Серена Уильямс показала, как проводит зиму
Сплошная ромашка: Серена Уильямс показала, как проводит зимуТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять