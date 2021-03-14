Теннисистка из Киева выставила на продажу часть своего тела

Теннисистка Александра Олейникова выставила на продажу участок своего тела. 20-летняя спортсменка предлагает участникам аукциона получить пожизненное право на нанесение татуировки или любого другого арт-объекта на ее правую руку или плечо. Размер 15 на 8 см.

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"Вы можете нанести тату или арт-объект. Его увидят на каждом корте, где я выступаю. Вы можете оставить это поле пустым, а в будущем, когда я начну играть на Уимблдоне или Ролан Гаррос, у вас появится шанс перепродать его по более высокой цене", – говорит Олейникова.

Требования у девушки к покупателю минимальны. Новый владелец сам должен оплатить тату и там не должно быть никакого экстремизма или надписей, связанных с азартными играми.

Аукцион завершится 18 марта. Сейчас теннисистке предложили 5673 доллара.

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Александра Олейникова родилась в Киеве, но потом переехала в Хорватию. В мировом рейтинге она занимает 654-е место и уже заработала на корте 26 тысяч долларов.

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