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Теннисистка без пяти пальцев пробилась в основу Australian Open

13 января, 14:04

Олег Люлька Олег Люлька

Врачи считали, что Франческе Джонс не быть спортсменкой. Но она опровергла их прогнозы

20-летняя британская теннисистка Франческа Джонс пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финальном раунде квалификации эта уникальная спортсменка разгромила китаянку Лу Цзяцзин со счетом 6:0, 6:1.

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Джонс родилась с редким генетическим расстройством – эктродактилией, в результате чего у нее только восемь пальцев на руках и семь – на ногах. Врачи считали, что стать профессиональной теннисисткой Джонс не удастся, но она доказала обратное.

Франческа Джонс

Франческа Джонс / Фото: Getty Images

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С девяти лет Джонс занималась в академии в Барселоне, где тренировались британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль.

Сейчас в рейтинге WTA Франческа занимает 241-ю строчку. За свою карьеру она заработала 94 318 долларов призовых.

Напомним, из шести представителей Украины, выступавших в квалификации, в основную сетку Australian Open пробился всего один. Счастливчиком стал Сергей Стаховский. Основные соревнования пройдут с 8 по 21 февраля в Мельбурне.

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теннис Australian Open спортсменка теннисистка Франческа Джонс

Источник: Сегодня|Спорт

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