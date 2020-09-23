Теннисист запустил мяч в девочку с сумасшедшей скоростью

На счастье, случайный удар пришелся в корпус и серьезных повреждений не нанес

Неприятный инцидент случился вчера на грунтовом турнире АТР в немецком Гамбурге. Во время матча Александра Бублика из Казахстана и испанца Альберта Рамоса-Виньоласа мяч попал в девочку, подававшую мячи. К счастью, для нее все завершилось без серьезных последствий. Кстати, недавно Джоковича выгнали с US Open за удар судьи мячом.

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Примечательно, что случай в Германии произошел при последнем розыгрыше. Казахстанец выиграл матч мощной подачей на вылет – 6:2, 7:6 (7:5). При этом мяч летел со скоростью 227 км/ч (!) и попал в тело девочки. Заметив, к чему привел его удар, Александр поспешил к пострадавшей, которая в этот момент потирала бок, извинился перед ней и подарил мяч.

23-летний Бублик сейчас занимает 56-е место в мировом рейтинге, соперник – 44-е. Рост Бублика – 198 см, поэтому у него получаются такие сумасшедшие подачи, которые трудно принять даже на грунте.

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