Українська
$ 28,21
33,12
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Теннисист запустил мяч в девочку с сумасшедшей скоростью

23 сентября, 09:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

На счастье, случайный удар пришелся в корпус и серьезных повреждений не нанес

Неприятный инцидент случился вчера на грунтовом турнире АТР в немецком Гамбурге. Во время матча Александра Бублика из Казахстана и испанца Альберта Рамоса-Виньоласа мяч попал в девочку, подававшую мячи. К счастью, для нее все завершилось без серьезных последствий. Кстати, недавно Джоковича выгнали с US Open за удар судьи мячом.

Реклама

Примечательно, что случай в Германии произошел при последнем розыгрыше. Казахстанец выиграл матч мощной подачей на вылет – 6:2, 7:6 (7:5). При этом мяч летел со скоростью 227 км/ч (!) и попал в тело девочки. Заметив, к чему привел его удар, Александр поспешил к пострадавшей, которая в этот момент потирала бок, извинился перед ней и подарил мяч.

23-летний Бублик сейчас занимает 56-е место в мировом рейтинге, соперник – 44-е. Рост Бублика – 198 см, поэтому у него получаются такие сумасшедшие подачи, которые трудно принять даже на грунте.

Читайте также: Костюк единственная из трех украинок продолжила борьбу на "Ролан Гаррос".

Смотрите, как боксер Денис Беринчик играл в теннис в Карпатах:

Беринчик играет в теннис в Карпатах Видео: Instagram
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Казахстан теннис девочка удар подача ATP
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лучший бюст мирового тенниса: украинская спортсменка
Лучший бюст мирового тенниса: украинская спортсменка "завязала" грудь в узелокТеннис
Свитолина сенсационно проиграла в Риме, заработав 2,5 млн гривен
Свитолина сенсационно проиграла в Риме, заработав 2,5 млн гривенТеннис
Первую ракетку Украины не пустили в самолет по дороге на
Первую ракетку Украины не пустили в самолет по дороге на "Ролан Гаррос"Теннис
Украинские теннисистки дружно обыграли россиянок на турнире в Италии
Украинские теннисистки дружно обыграли россиянок на турнире в ИталииТеннис
18-летняя Костюк единственная из трех украинок продолжила борьбу на
18-летняя Костюк единственная из трех украинок продолжила борьбу на "Ролан Гаррос"Теннис
Юная звезда украинского тенниса призналась, куда потратит десятки тысяч призовых от US Open
Юная звезда украинского тенниса призналась, куда потратит десятки тысяч призовых от US OpenТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять