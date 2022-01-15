Там пытки и клопы: куда поселили миллионера Новака Джоковича

Как минимум сутки легенда тенниса Новак Джокович поживет в мельбурнском отеле для мигрантов. Теннисиста не хотят пускать в Австралию

Джоковича вновь вернули в отель для мигрантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Сильнейшего теннисиста планеты Новака Джоковича вернули в специальный отель для мигрантов в Мельбурне.

Туда серба доставили под конвоем, после того, как Новака задержала иммиграционная полиция. Помимо теннисиста, в отеле проживают еще 33 мигранта.

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Сторонники Джоковича рассказывают, что в это гостинице издеваются над мигрантами. Их пытают и держат в нечеловеческих условиях. В номерах полно клопов.

В этой гостинице Джокович пробудет минимум до воскресенья, когда состоится суд. Теннисисту грозит депортация.

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КТО ТАКОЙ ДЖОКОВИЧ

Новак Джокович – 34-летний сербский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде. Считается одним из лучших игроков в истории тенниса. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP. Рекордсмен по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира. Победитель 20 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде (сорекордсмен по этому показателю с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем). Рекордсмен по количеству побед на турнирах серии АТР Мастерс 1000 в одиночном разряде – 37.

Занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых – более 154 млн долларов.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон / Фото: Getty Images

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ДЖОКОВИЧ В АВСТРАЛИИ: ЧТО ПРОИСХОДИТ