Там пытки и клопы: куда поселили миллионера Новака Джоковича

Сильнейшего теннисиста планеты Новака Джоковича вернули в специальный отель для мигрантов в Мельбурне.
Туда серба доставили под конвоем, после того, как Новака задержала иммиграционная полиция. Помимо теннисиста, в отеле проживают еще 33 мигранта.
Сторонники Джоковича рассказывают, что в это гостинице издеваются над мигрантами. Их пытают и держат в нечеловеческих условиях. В номерах полно клопов.
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В этой гостинице Джокович пробудет минимум до воскресенья, когда состоится суд. Теннисисту грозит депортация.
КТО ТАКОЙ ДЖОКОВИЧ
Новак Джокович – 34-летний сербский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде. Считается одним из лучших игроков в истории тенниса. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP. Рекордсмен по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира. Победитель 20 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде (сорекордсмен по этому показателю с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем). Рекордсмен по количеству побед на турнирах серии АТР Мастерс 1000 в одиночном разряде – 37.
Занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых – более 154 млн долларов.
ДЖОКОВИЧ В АВСТРАЛИИ: ЧТО ПРОИСХОДИТ
- Новак Джокович прилетел в Мельбурн на турнир Australian Open. Однако на паспортном контроле его задержали. У властей возникли сомнения о законности оформления медотвода от прививки против коронавируса.
- Визу теннисиста аннулировали и закрыли в отеле для беженцев. При этом мама лучшего теннисистка мира закатила истерику. Она заявила, что Новак – в плену.
- Однако суд удовлетворил апелляцию Джоковича и разрешил принять участие Открытом чемпионате Австралии.
- Но власти второй раз аннулировали визу серба.
- Там временем, уже три страны грозят тюрьмой Джоковичу.