Свитолина заработала 6 миллионов, выбив с "Гарроса" россиянку (видео)

Первая ракетка Украины не на шутку разошлась на турнире "Большого шлема" в Париже

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира "Большого шлема" "Ролан Гаррос", обыграв в третьем круге соревнований 31-ю ракетку мира россиянку Екатерину Александрову. Матч, продолжавшийся 1 час 42 минуты, завершился со счетом 6:4, 7:5 в пользу Элины. Напомним, это уже вторая российская жертва украинки в Париже. Ранее Свитолина выбила с соревнований Варвару Грачеву.

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По ходу матча с Екатериной Александровой пятая ракетка мира Элина Свитолина выполнила 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-поинтов. Эта победа принесла украинке 189 тысяч евро призовых: в пересчете на украинскую валюту это почти 6,3 млн грн.

"Это был непростой поединок, – цитирует Элину Свитолину БТУ. – Я знала, что Александрова бьет сильно и плоско, мне нужно было как можно быстрее адаптироваться к ее стилю игры. Я должна была сохранять концентрацию и бегать за каждым мячом... Это здорово, когда ты можешь получить шанс продолжать выступление и пройти далеко по сетке. Это всегда хорошо на всех турнирах, но на "Больших Шлемах" – особенно"

"В этом году на турнире все по-другому. На трибунах либо нет, либо очень мало зрителей. Так что, ты дорожишь каждым матчем, каждым турниром, который можешь сыграть. Для меня это особенный момент, что я смогла пройти во вторую неделю. Попытаюсь пройти еще дальше", – заявила Свитолина, которая на следующей стадии сыграет против победительницы пары Каролин Гарсия – Элизе Мертенс

Реклама Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Ранее Свитолина расплакалась после "хорошего вопроса" на "Ролан Гаррос". Украинская теннисистка призналась, что потеряла свою фартовую игрушку.

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