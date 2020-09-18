Свитолина за два часа обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5 в Риме с призовым фондом в 2 098 290 долларов. В матче 1/8 финала украинка за 1 час и 56 минут одолела россиянку Светлану Кузнецову, занимающую 38-е место в мире – 7:6 (8:6), 6:4.

Реклама

В следующем раунде лучшая теннисистка Украины встретится с победительницей пары Полона Херцог – Маркета Вондрусова.

Ранее сегодня на турнире в Риме украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила второй ракетке мира на супертурнире с призовыми более 2 млн. Румынская суперзвезда Симона Халеп справилась с Даяной за полтора часа.

Ранее мы писали, что первую ракетку Украины не пустили в самолет по дороге на Ролан Гаррос. Теннисист Сергей Стаховский лишь со второй попытки сумел улететь на турнир "Большого шлема" во Францию.

Кстати, мы уже сообщали, что победитель Ролан Гаррос получит самые маленькие призовые за последние семь лет. Зато участники первого круга основной сетки заработают рекордный чек за этот этап соревнований.

Реклама

Украинский боксер Денис Беринчик играет в теннис в Карпатах:

Беринчик играет в теннис в Карпатах Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама