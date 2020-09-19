Свитолина сенсационно проиграла в Риме, заработав 2,5 млн гривен

После победы над россиянкой Кузнецовой первая ракетка Украины не совладала с чешкой Вондроушовой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) неожиданно проиграла чешке Маркете Вондроушовой (№19 WTA) в 1/4 финала турнира в Риме. Первый сет завершился в пользу Маркеты – 6:3. А во втором чешка добила украинскую теннисистку – 6:0. Напомним, перед этим Свитолина обыграла россиянку Кузнецову.

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Матч Свитолина – Вондроушова продолжался 1 час 20 минут. Элина, считавшаяся фавориткой, не выполнила ни одного эйса, при этом допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного из девяти брейк-поинтов.

Отметим, что призовой фонд грунтовых соревнований в Риме составляет почти 2 млн евро. Банковский счет Элины Свитолиной за выход в 1/4 турнира должен пополниться на 75 тысяч евро (это порядка 2,5 млн грн).

Видео победного розыгрыша Вондроушовой

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Элина Свитолина / Фото: Reuters

Ранее на турнире в Риме украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила второй ракетке мира. Румынская суперзвезда Симона Халеп справилась с Даяной за полтора часа.

Далее Элину Свитолину и Даяну Ястремскую ждет Открытый чемпионат Франции. Как мы сообщали ранее, в этом году победитель Ролан Гаррос получит самые маленькие призовые за последние семь лет.

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