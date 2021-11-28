Свитолина рыдает: умер особенный для нее человек

Элина Свитолина, накануне проводившая в компании Владимира Кличко благотворительный аукцион, сегодня разрыдалась.
Ведущая украинская теннисистка не смогла сдержать слезы, узнав о смерти дизайнера Вирджила Абло, которому был всего 41 год.
"Нет слов. Покойся с миром, Вирджил Абло", – написала Элина Свитолина в Twitter.
А в сториз у себя Instagram Элина разместила 11 рыдающих эмодзи.
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Отметим, что именно Вирджил Абло изготовил Элине Свитолиной и Гаэлю Монфису наряды для свадьбы, которую они сыграли в июле в Женеве.
Создатель Off-White Вирджил Абло несколько лет боролся с раком, о чем никогда не упоминал публично.
"Мы опустошены новостью о кончине нашего любимого Вирджила Абло – преданного отца, мужа, сына, брата и друга. У него остались любящая жена Шеннон Абло, его дети Лоу Абло и Грей Абло, сестра и родители, а также многочисленные друзья и коллеги", – говорится в обращении на странице Вирджила.