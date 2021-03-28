Свитолина развлекает фанатов крутым трюком с ракеткой и мячами под Майкла Джексона

Украинка нашла время для развлечений даже на тренировке

Украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась оригинальным фокусом с теннисными мячами. Наша спортсменка продемонстрировала трюк, подбросив и поймав все четыре мячика на свою ракетку.

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После успешной попытки Элина продемонстрировала танцевальное движение в стиле Майкла Джексона и покинула кадр.

Напомним, что сейчас Свитолина выступает на турнире в Майами. Вчера украинка победила россиянку Екатерину Александрову. А сегодня она узнала имя следующей соперницы – в 1/8 финала Элина встретится с Петрой Квитовой.

А на днях Свитолина послала поцелуй в вечернем платье и шиканула в Эмиратах в украинском ресторане.

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