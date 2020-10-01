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Свитолина расплакалась после "хорошего вопроса" на "Ролан Гаррос"

1 октября, 14:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская теннисистка рассказала, как потеряла свою игрушку-талисмана

На Открытом чемпионате Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа, осталась всего одна украинка из пяти. Только Элина Свитолина сумела преодолеть барьер второго круга: вчера Свитолина обыграла мексиканку Сарасуа. Позже, давая интервью, 26-летняя одесситка неожиданно пустила слезу.

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Оказывается, у девушки с детства был игрушечный щенок Бобик, которого она брала с собой на различные турниры. На вопрос, до сих пор ли он с ней, Элина расплакалась. Собравшись, она назвала вопрос хорошим, а затем рассказала, что потеряла игрушку в 2018 году, о чем до сих пор вспоминает с сожалением. Тогда она забыла его в одной из комнат во время многочисленных переездов и уже не смогла найти. Бобик был ее талисманом и приносил удачу.

Напомним, в третьем круге Свитолина должна сыграть с россиянкой Екатериной Александровой, занимающей 31-е место в мировом рейтинге. Украинка – пятая ракетка планеты и третий номер посева в Париже. Их матч запланирован на пятницу, 2 октября.

Вчера страшный звук в Париже испугал теннисистов на "Ролан Гаррос".

Смотрите, как Элина побеждала на турнире в Таиланде:

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теннис талисман игрушка Элина Свитолина Ролан Гаррос
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