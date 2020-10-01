Свитолина расплакалась после "хорошего вопроса" на "Ролан Гаррос"

На Открытом чемпионате Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа, осталась всего одна украинка из пяти. Только Элина Свитолина сумела преодолеть барьер второго круга: вчера Свитолина обыграла мексиканку Сарасуа. Позже, давая интервью, 26-летняя одесситка неожиданно пустила слезу.

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Оказывается, у девушки с детства был игрушечный щенок Бобик, которого она брала с собой на различные турниры. На вопрос, до сих пор ли он с ней, Элина расплакалась. Собравшись, она назвала вопрос хорошим, а затем рассказала, что потеряла игрушку в 2018 году, о чем до сих пор вспоминает с сожалением. Тогда она забыла его в одной из комнат во время многочисленных переездов и уже не смогла найти. Бобик был ее талисманом и приносил удачу.

Напомним, в третьем круге Свитолина должна сыграть с россиянкой Екатериной Александровой, занимающей 31-е место в мировом рейтинге. Украинка – пятая ракетка планеты и третий номер посева в Париже. Их матч запланирован на пятницу, 2 октября.

Вчера страшный звук в Париже испугал теннисистов на "Ролан Гаррос".

Смотрите, как Элина побеждала на турнире в Таиланде:

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