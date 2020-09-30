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Свитолина на Ролан Гаррос получила "баранку", но сломила упрямую мексиканку

30 сентября, 13:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская теннисистка лишь в трех сетах переиграла 178-ю ракетку мира

Пятая ракетка планеты, 26-летняя Элина Свитолина, пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции. Однако победа во втором раунде далась сегодня украинке крайне непросто. Напомним, одесситка осталась единственной нашей представительницей на грунтовых кортах Парижа. Вчера Козлова и Костюк покинули Ролан Гаррос.

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В среду сопротивление Свитолиной оказала 23-летняя мексиканка Рената Сарасуа, которая занимает лишь 178-е место в мировом рейтинге. Элина выиграла первую партию со счетом 6:3, а затем неожиданно провалилась во второй – 0:6. В третьем сете завязалась борьба (2:2), но затем украинка, как это с ней бывает в важные моменты, разозлилась и довольно убедительно довела дело до победы – 6:2.

В первом круге Свитолина выбила с Ролан Гаррос наглую россиянку Грачеву, которая гоняла ее по корту. Выход в 1/16 финала турнира "Большого шлема" уже принес украинке 126 тысяч евро. В следующем матче нашу приму ждет 25-летняя россиянка Екатерина Александрова (№31). Интересно, что уроженка Челябинска сейчас проживает в Праге.

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Смотрите, как Элина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее:

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теннис Элина Свитолина Ролан Гаррос
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