Свитолина и Монфис расстанутся в Австралии. Смотрите, кто разбил популярную пару

Украинская теннисистка Элина Свитолина из-за жесткого карантина на первом турнире "Большого шлема" в 2021 году не сможет видеться в Австралии со своим французским бойфрендом Гаэлем Монфисом. Ранее лучшей теннисистке Украины понадобился психолог.

"Нам разрешат покидать гостиничные номера не больше чем на пять часов в день: два часа – на теннис, два – на тренировки, час – на еду. На протяжении двух недель нам не позволят никуда отлучиться. Мы с Гаэлем получили письмо, в котором говорится, что, вероятно, нам не удастся увидеться в этот период, чтобы мы не увеличивали социальный круг. Будет нелегко понимать, что мы рядом друг с другом, но не можем подойти", – сказала Свитолина в интервью btu.org.ua.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

О том, что первая ракетка Украины встречается с французским теннисистом стало известно в начале 2019 года. В начале июня того же года у пары произошел конфликт – их совместный аккаунт был удален, а в конце месяца восстановлен.

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Ранее мы писали, что Свитолина забрала у своего парня шоколад под музыку из TikTok.

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