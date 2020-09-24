Свитолина добралась до полуфинала теннисного турнира во Франции, где ее обозвали россиянкой

Украинка довольно уверенно выиграла оба матча в Страсбурге - у полячки и швейцарки

Ведущие теннисисты мира продолжают подготовку к последнему в этом году турниру "Большого шлема". Основные соревнования Открытого чемпионата Франции стартуют на следующей неделе, а пока что в Париже идет квалификация. В частности, наша Марта Костюк вышла в финал отбора "Ролан Гаррос".

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Тем временем, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к выступлению в Париже на грунтовом турнире в другом французском городе – Страсбурге. Напомним, что именно там организаторы турнира назвали Свитолину россиянкой. 26-летняя одесситка получила второй номер посева и, пропустив первый круг, выиграла два матча. Сначала в борьбе у полячки Магды Линетт (7:6, 7:5), а сегодня – у швейцарки Жиль Тайхманн (6:4, 6:3).

Таким образом, Элина вышла в полуфинал, где ее соперницей будет победитель дуэли между белоруской Ариной Соболенко и чешкой Катержиной Синиаковой. Призовой фонд турнира – довольно скромен, поэтому украинка пока что заработала всего 6214 евро.

Недавно Свитолина в день рождения показала изящный маникюр.

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Смотрите, как Элина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее:

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