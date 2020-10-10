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Супербитва между Надалем и Джоковичем в Париже – завтра, но уже есть четыре рекорда

10 октября, 13:00

Елена Павлова Елена Павлова

В финале "Ролан Гаррос" испанец и серб встретятся между собой в 56-й раз

Завтра, 11 октября, в мужском финале "Ролан Гаррос" нас ожидает интригующее сражение первой и второй ракетки мира. Король грунта испанец Рафаэль Надаль попытается в 13-й раз выиграть французский турнир "Большого шлема" в борьбе с сербом Новаком Джоковичем. Также в решающем матче теннисисты установят сразу четыре рекорда. Ранее 19-летняя полячка вышла в первый финал на "Ролан Гаррос".

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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Рекорды Надаля и Джоковича:

  1. Надаль и Джокович встретятся между собой в 56-й раз — никто в мужском теннисе не играл между собой чаще. И пока 29:26 в пользу Новака, хотя на грунте Рафаэль лучше – 17:7.
  2. В финальных матчах турниров Надаль и Джокович встретятся в 27-й раз — никто не разыгрывал трофеи чаще. И в решающих матчах преимущество пока у сера – 15:11.
  3. Рафа и Новак встретятся в восьмой раз лишь только на "Ролан Гаррос" – никто не играл чаще между собой на одном "шлеме". И тут история встреч 6:1 в пользу Надаля.
  4. В воскресенье в девятый раз Рафаэль и Новак сыграют друг с другом в финале турнира "Большого шлема" (4:4). Это станет повторением рекорда Надаля и Роджера Федерера.

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Напомним, что действующим чемпионом "Ролан Гаррос" является Надаль, который может выиграть трофей в Париже в 13-й раз. А Джокович в случае выигрыша оформит второй карьерный "Шлем".

Смотрите, как Надаль играл на Australian Open

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

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