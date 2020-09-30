Страшный звук в Париже испугал теннисистов на Ролан Гаррос: видео

Участников открытого чемпионата Франции по теннису потряс громкий хлопок, который многие приняли за очередной теракт. Напомним, предыдущий случился всего пять дней назад возле бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже.
Момент с хлопком, похожим на сильный взрыв, попал в трансляцию матча второго круга Ролан Гаррос между швейцарцем Стэном Вавринкой и немцем Домиником Кепфером. На видео заметно, как изумлены оба участника встречи.
Как сообщает The Mirror, звук сильного взрыва прокатился по всему Парижу. Люди жаловались, что их дома шатались. А человек на лодке рассказал, что она тряслась в воде.
Испуганные парижане принялись звонить в службу спасения, чтобы сообщить о взрыве. И вскоре появилось заявление полиции: "Взрыва нет, речь идет о звуке от истребителя, который пересек звуковой барьер. Не занимайте линии экстренной помощи!"
По информации France Bleu Paris, истребитель был поднят для перехвата самолета, который – случайно или нет, не сообщается – вторгся в ограниченное воздушное пространство города. Пилоту было разрешено пересечь звуковой барьер, который он преодолел в 11:52.
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Отметим, что как раз во время взрывного хлопка от самолета-истребителя в Париже на Ролан Гаррос проводила свой матч и первая ракетка Украины: Элина Свитолина в трех сетах обыграла мексиканку Ренату Сарасуа.
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