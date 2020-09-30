Українська
$ 28,3
33,13
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Страшный звук в Париже испугал теннисистов на Ролан Гаррос: видео

30 сентября, 14:32

Олег Люлька Олег Люлька

Многие приняли это за теракт. Оказалось - так "пошумел" истребитель, пересекший звуковой барьер

Участников открытого чемпионата Франции по теннису потряс громкий хлопок, который многие приняли за очередной теракт. Напомним, предыдущий случился всего пять дней назад возле бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже.

Реклама

Момент с хлопком, похожим на сильный взрыв, попал в трансляцию матча второго круга Ролан Гаррос между швейцарцем Стэном Вавринкой и немцем Домиником Кепфером. На видео заметно, как изумлены оба участника встречи.

Как сообщает The Mirror, звук сильного взрыва прокатился по всему Парижу. Люди жаловались, что их дома шатались. А человек на лодке рассказал, что она тряслась в воде.

Испуганные парижане принялись звонить в службу спасения, чтобы сообщить о взрыве. И вскоре появилось заявление полиции: "Взрыва нет, речь идет о звуке от истребителя, который пересек звуковой барьер. Не занимайте линии экстренной помощи!"

По информации France Bleu Paris, истребитель был поднят для перехвата самолета, который – случайно или нет, не сообщается – вторгся в ограниченное воздушное пространство города. Пилоту было разрешено пересечь звуковой барьер, который он преодолел в 11:52.

Реклама

Читайте также: Теракт в Париже: двое человек арестованы (фото, видео)

Отметим, что как раз во время взрывного хлопка от самолета-истребителя в Париже на Ролан Гаррос проводила свой матч и первая ракетка Украины: Элина Свитолина в трех сетах обыграла мексиканку Ренату Сарасуа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взрыв Париж звук Ролан Гаррос теннисисты

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Звезда украинского тенниса сенсационно вылетела в первом же раунде
Звезда украинского тенниса сенсационно вылетела в первом же раунде "Ролан Гаррос"Теннис
Элина Свитолина выиграла второй титул в сезоне. Счет украинки пополнится на 665 тысяч грн
Элина Свитолина выиграла второй титул в сезоне. Счет украинки пополнится на 665 тысяч грнТеннис
Украинка сенсационно разгромила сеяную теннисистку на
Украинка сенсационно разгромила сеяную теннисистку на "Ролан Гаррос"Теннис
Юная Марта Костюк пробилась в основу
Юная Марта Костюк пробилась в основу "Ролан Гаррос". Это принесло ей 2 миллиона гривенТеннис
18-летняя Костюк единственная из трех украинок продолжила борьбу на
18-летняя Костюк единственная из трех украинок продолжила борьбу на "Ролан Гаррос"Теннис
Элина Свитолина пробилась в первый финал после начала пандемии
Элина Свитолина пробилась в первый финал после начала пандемииТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять