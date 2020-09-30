Страшный звук в Париже испугал теннисистов на Ролан Гаррос: видео

Многие приняли это за теракт. Оказалось - так "пошумел" истребитель, пересекший звуковой барьер

Участников открытого чемпионата Франции по теннису потряс громкий хлопок, который многие приняли за очередной теракт. Напомним, предыдущий случился всего пять дней назад возле бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже.

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Момент с хлопком, похожим на сильный взрыв, попал в трансляцию матча второго круга Ролан Гаррос между швейцарцем Стэном Вавринкой и немцем Домиником Кепфером. На видео заметно, как изумлены оба участника встречи.

Как сообщает The Mirror, звук сильного взрыва прокатился по всему Парижу. Люди жаловались, что их дома шатались. А человек на лодке рассказал, что она тряслась в воде.

Испуганные парижане принялись звонить в службу спасения, чтобы сообщить о взрыве. И вскоре появилось заявление полиции: "Взрыва нет, речь идет о звуке от истребителя, который пересек звуковой барьер. Не занимайте линии экстренной помощи!"

По информации France Bleu Paris, истребитель был поднят для перехвата самолета, который – случайно или нет, не сообщается – вторгся в ограниченное воздушное пространство города. Пилоту было разрешено пересечь звуковой барьер, который он преодолел в 11:52.

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Отметим, что как раз во время взрывного хлопка от самолета-истребителя в Париже на Ролан Гаррос проводила свой матч и первая ракетка Украины: Элина Свитолина в трех сетах обыграла мексиканку Ренату Сарасуа.

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