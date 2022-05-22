Стало известно, чем занимается в тюрьме друг Кличко

Немецкий теннисист Борис Беккер решил писать в тюрьме книгу. Легендарный спортсмен осужден за финансовое мошенничество

Виталий Кличко был с женой на свадьбе Бориса Беккера, который сейчас сидит в этой тюрьме / Фото: Коллаж: Сегодня

Шестикратный победитель турниров "Большого шлема" Борис Беккер сейчас сидит в тюрьме. Теннисист жалуется на антисанитарию и питание.

Кроме того, 54-летний Беккер ведет тюремный дневник. После освобождения спортсмен намерен его издать и немного заработать.

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"Это будет история о том, как он попал в такое положение и на что похожа жизнь в тюрьме. Также повествование коснётся и других аспектов его жизни. Борис пытается занять себя в тюрьме. Это хороший способ. К тому же он знает, что такая книга вызовет интерес", – сказал The Sun знакомый Беккера.

"Он использует это, чтобы бороться со своими переживаниями и, возможно, страхами в тюрьме. Взять активного человека и посадить его в камеру – это сложно. Книга заставляет мозг работать".

Борис Беккер сел в тюрьму / Фото: REUTERS

Беккера обвинили в том, что он сокрыл 3 млн евро в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. Теннисист был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка 4 млн евро.

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Беккер был №1 в мире / Фото: REUTERS

Напомним, что Борис Беккер был легендой тенниса в 1980-1990-е годы. Ему покорилось шесть турниров "Большого шлема":

Уимблдон (1985, 1986, 1989)

Australian Open (1991, 1996)

US Open (1989)

Беккер занимал первое место в мировом рейтинге и заработал на корте 25 млн долларов.

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Напомним, что Борис дружит с братьями Кличко. Виталий вместе с женой даже был приглашен на свадьбу теннисиста в 2009 году.

А сам Беккер посещал поединки братьев Кличко и сидел вместе с их вторыми половинками.