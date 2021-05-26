Стаховский и Цуренко добывают победы на старте Ролан Гаррос

Оба украинских теннисиста и трое девчат преодолели первый раунд отборочного турнира Открытого чемпионата Франции. Впереди – еще два круга

Леся Цуренко / Фото: AFP

Во второй день квалификации грунтового турнира "Большого шлема" на корты Парижа вышли четверо представителей Украины. Трое из них сумели победить и пройти дальше. У мужчин ветеран сборной Сергей Стаховский (№209 в мире) разобрался с португальцем Жоао Домингешом (№226) в двух сетах – 7:5, 6:4.

Напомним, Стаховский возмущен арестом Протасевича и отказывается летать с Ryanair.

В женской сетке с трудной победы стартовала Леся Цуренко, которая два с половиной часа билась с американкой Даниэль Лао – 6:1, 4:6, 7:6 (7:0). Также успех сопутствовал и Катарине Завацкой, но она справилась с испанкой Кристиной Букшей очень легко – 6:2, 6:1.

В понедельник украинка разгромила россиянку на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В тренде Так Шеву еще не называли. Новое прозвище от Леоненко

Выбыла из борьбы во вторник лишь молодая Дарья Снигур: она взяла сет, но не устояла перед итальянкой Элизабеттой Коччаретто, имеющей девятый номер посева, – 3:6, 6:2, 1:6.

Читайте также: Свитолина может остаться без детей – Федерер жестко пошутил над Монфисом.

Смотрите, как футбольный тренер Сергей Ребров играл с сыном в теннис: