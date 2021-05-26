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Стаховский и Цуренко добывают победы на старте Ролан Гаррос

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
26 мая, 09:18
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Оба украинских теннисиста и трое девчат преодолели первый раунд отборочного турнира Открытого чемпионата Франции. Впереди – еще два круга
Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото: AFP

Во второй день квалификации грунтового турнира "Большого шлема" на корты Парижа вышли четверо представителей Украины. Трое из них сумели победить и пройти дальше. У мужчин ветеран сборной Сергей Стаховский (№209 в мире) разобрался с португальцем Жоао Домингешом (№226) в двух сетах – 7:5, 6:4.

Напомним, Стаховский возмущен арестом Протасевича и отказывается летать с Ryanair.

В женской сетке с трудной победы стартовала Леся Цуренко, которая два с половиной часа билась с американкой Даниэль Лао – 6:1, 4:6, 7:6 (7:0). Также успех сопутствовал и Катарине Завацкой, но она справилась с испанкой Кристиной Букшей очень легко – 6:2, 6:1.

В понедельник украинка разгромила россиянку на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В тренде

Выбыла из борьбы во вторник лишь молодая Дарья Снигур: она взяла сет, но не устояла перед итальянкой Элизабеттой Коччаретто, имеющей девятый номер посева, – 3:6, 6:2, 1:6.

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