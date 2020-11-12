"Счастье не выходит из моды": яркая украинская теннисистка радикально изменила имидж

Третья ракетка Украины Марта Костюк решилась на радикальную смену имиджа. 18-летняя теннисистка рискнула и перекрасила волосы в розовый цвет. Фоловеры Марта в Instagram в восторге от такого преображения девушки. Ранее мы писали, что юная Костюк ворвалась в сотню лучших теннисисток планеты, хоть и проиграла финал турнира в американском Тейлоре.
"Счастье никогда не выходит из моды", – прокомментировала Костюк свежие фото.
Отметим, что финиш этого непростого, рваного коронавирусного сезона получился для Марты не очень удачным. Третья ракетка Украины проиграла матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце 36-летней россиянке Вере Звонаревой. А когда хочешь что-то изменить в жизни, как известно, начни с прически. Но справедливости ради стоит отметить, что в Австрии бывшая вторая ракетка мира Звонарева добралась уже до полуфинала.
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"Сезон 2020 года для меня подошел к концу. Не так, как я хотела, но иногда ваше тело берет верх и решает за вас. Это был год хаоса и неуверенности, но с другой стороны – великих побед, неожиданных эмоций и новых впечатлений. Я с нетерпением жду перерыва, прежде чем вернуться к любимой работе и готовиться к Австралии!", – подвела итог сезону Марта.
Напомним, что в сентябре Костюк пробилась в основу "Ролан Гаррос" и заработала 2 млн грн.
А на US Open 18-летняя украинка с травмой едва не довела до обморока Наоми Осаку, хоть и уступила ей в третьем круге. А японка потом выиграла турнир "Большого шлема".
Смотрите, как Марта Костюк ела на US Open
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