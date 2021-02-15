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Самый оригинальный партнер на Валентина: посмотрите в чьей компании провел ночь наш теннисист

15 февраля, 15:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Илья Марченко спал вместе с трофеем

Вчера украинский теннисист Илья Марченко выиграл турнир Biella Challenger Indoor в Италии. В финале Марченко обыграл трехкратного победителя турниров "Большого шлема" британца Энди Маррея.

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А уже сегодня Илья выложил забавный пост в Instagram. На фото Илья спит, а рядом на подушке чемпионский трофей.

"Моя ночь всех влюбленных", – подписал изображение Марченко.

А вот это фото украинского теннисиста после победы на турнире.

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Илье Марченко – 33 года. Сейчас он занимает 212-е место в рейтинге АТР, а лучший результат – 49-я позиция в 2016 году. За свою карьеру он выиграл 10 титулов ITF и заработал 2 миллиона долларов призовых.

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Напомним, что в прошлом году Марченко помог Украине вырвать победу у Тайваня в Кубке Дэвиса с невероятным камбэком.

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теннис теннисист Илья Марченко
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