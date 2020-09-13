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Российского теннисиста оштрафовали за скандал на US Open, после которого он выбыл из турнира

13 сентября, 12:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Даниил Медведев спорил с арбитром и заходил на сторону соперника в полуфинале

В очередную неприятную историю влип россиянин Даниил Медведев. 24-летний москвич устроил разборки во время полуфинального матча Открытого чемпионата США, что, впрочем, ему не помогло. Как известно, вчера определились финалисты US Open у мужчин.

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В первой партии встречи с австрийцем Домиником Тимом российский теннисист не воспользовался шансом сделать брейк, допустив ошибку. Однако Медведев решил, что судья ошибся и начал с ним спорить. Более того – Даниил пошел на сторону корта соперника, чтобы показать рефери место отскока мяча, что в нынешних условиях коронавируса категорически запрещено. Ничего не добившись, поскольку судья не отменил свое решение, россиянин вернулся на место, а вскоре проиграл матч в трех сетах.

Ранее россиянин Медведев устроил истерику на Уимблдоне. Также в 2017 году он бросал деньги в судью.

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В итоге организаторы турнира оштрафовали Даниила на 3000 долларов. Сам он написал в соцсетях, что надеется вернуться в Нью-Йорк, а на трибунах будет толпа любящих его поклонников.

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Видео: Twitter

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