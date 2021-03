Российская теннисистка получила в глаз во время матча

Российская теннисистка Анастасия Потапова отказалась продолжать матч на турнире WTA в Дубае в парном разряде. Причина – достаточно необычная для тенниса.

Читайте также: Женщина-кошка в огне: Серена ошеломила фото в обтягивающем комбинезоне

В матче 1/8 финала Потапова вместе с Моникой Никулеску играли с Алексой Гуарачи из Чили и хорваткой Дарией Юрак. Во втором сете на приеме подачи Потапова находилась у сетки и получила мячом в глаз от удара одной из соперниц.

На корт вышел врач, который осмотрел глазное дно Анастасии. После короткого совещания теннисистки снялись с матча.

Earlier today, Potapova retired in her doubles after getting hit near left eye. #DDFTennispic.twitter.com/HK5V334k16