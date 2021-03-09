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Рекорд Джоковича в Сербии превратили в национальный праздник

9 марта, 13:41

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Теннисист побил достижение Роджера Федерера

8 марта сербский теннисист Новак Джокович начал 311 неделю во главе мирового рейтинга АТР. Таким образом, он побил рекорд Роджера Федерера (310). Это событие отметили в Сербии как национальный праздник.

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Чтобы снизить количество зрителей и уменьшить опасность заражения коронавирусом, торжественные мероприятия прошли сразу в нескольких точках Белграда. Празднование стартовало у ресторана Джоковича. Там собрались около тысячи человек с флагами Сербии и плакатами "Ноле – король". Спортсмена встретили скандированием, аплодисментами и 10-минутным фейерверком.

"Надеюсь, все вы получаете удовольствие от моей игры, знаю, что иногда заставляю вас нервничать, но я тоже переживаю. Что сказать, тем слаще успех, если бы все было легко, не было бы так интересно. Я всех вас люблю, всем большое спасибо! Я вижу здесь много детей, надеюсь, и они станут большими теннисистами", – обратился к собравшимся Новак.

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Сотни болельщиков также собрались у здания городского совета Белграда, на несколько часов превратившегося в огромный экран, на котором были показаны ключевые моменты карьеры спортсмена. Новак раздал автографы, толпа встретила и проводила его овациями.

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теннис теннисист Новак Джокович

Источник: NEWSru.com

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