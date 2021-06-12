11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Ради матча легенд фанатам в Париже разрешили нарушить комендантский час

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 июня, 06:24
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Всего третий раз в истории Рафаэль Надаль проиграл на Ролан Гаррос, в полуфинале испанец уступил сербу Новаку Джоковичу
Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Франции
Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Франции / Фото: AFP

Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым финалистом Ролан Гаррос-2021. В невероятном по накалу полуфинале он переиграл 13-кратного чемпиона Рафаэля Надаля – 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2. Матч продолжался 4 часа 13 минут.

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К началу четвертого сета матч должны были прервать, чтобы отправить болельщиков по домам, поскольку в Париже наступил комендантский час. Однако они затянули на трибунах песни: "Мы никуда не уйдем", – и власти французской столицы пошли на беспрецедентные уступки. Разрешили фанам остаться.

Для Надаля это всего третье поражение в истории на Ролан Гаррос. При 105 победах! Ранее он уступал лишь Новаку Джоковичу и Робину Содерлингу.

В финале Джокович сразится с греком Стефаносом Циципасом.

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