Ради матча легенд фанатам в Париже разрешили нарушить комендантский час

Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым финалистом Ролан Гаррос-2021. В невероятном по накалу полуфинале он переиграл 13-кратного чемпиона Рафаэля Надаля – 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2. Матч продолжался 4 часа 13 минут.

К началу четвертого сета матч должны были прервать, чтобы отправить болельщиков по домам, поскольку в Париже наступил комендантский час. Однако они затянули на трибунах песни: "Мы никуда не уйдем", – и власти французской столицы пошли на беспрецедентные уступки. Разрешили фанам остаться.

Для Надаля это всего третье поражение в истории на Ролан Гаррос. При 105 победах! Ранее он уступал лишь Новаку Джоковичу и Робину Содерлингу.

В финале Джокович сразится с греком Стефаносом Циципасом.

