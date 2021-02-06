Пусть заткнется! Румынская красавица попросила судью закрыть рот своему тренеру

Сорана Кырстя проигрывала и больше не хотела слушать наставления с трибуны

Румынская теннисистка Сорана Кырстя провалила матч 1/4 финала на турнире Grampians Trophy в Мельбурне, уступив в двух сетах американке Энн Ли – 3:6, 1:6. Однако помимо соперницы и собственной игры спортсменку раздражал еще и ее тренер. Ранее мы писали, что в Мельбурне паника из-за коронавируса, а все матчи отменили.

Реклама

Сорана Кырстя / Фото: Instagram

Во время перерыва в поединке Сорана нехотя общалась со своим тренером, однако его указания, мягко говоря, не понравились теннисистке. Дошло до того, что расстроенная Кырстя повернулась к судье на вышке и попросила ее предупредить тренера, чтобы тот перестал разговаривать.

"Можете вынести ему предупреждение? Он говорит не переставая, где бы я ни находилась. Я уже раз десять попросила его заткнуться", – попросила судью спортсменка.

Читайте также: Камбэк спортсмена с доходом 100 миллионов в год: когда и где вернется Федерер

Реклама

Рефери Марьяна Велович уточнила: "Вы хотите, чтобы я вынесла предупреждение вашему тренеру? Но ведь это будет предупреждение вам". "Я знаю, но хочу, чтобы он замолчал. Я больше так не могу", – ответила 72 ракетка мира Кырстя.

Напомним, что в настоящее время в WTA запрещены тренерские тайм-ауты, но наставники могут подсказывать, когда их подопечная находится близко.

Ранее украинская звезда тенниса пообещала бороться с антидопинговым агентством.

Танец Серены Уильямс на тренировке Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама