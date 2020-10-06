Проклятый "Гаррос": Свитолину выбила украинка-ноунейм из Аргентины

Увы и ах! Элина Свитолина снова не смогла выиграть турнир "Большого шлема". А ведь трофей был так близок. Сегодня в 1/4 финала "Ролан Гаррос" в Париже 26-летняя Свитолина сенсационно проиграла малоизвестной аргентинке украинского происхождения Наде Подороске – 2:6, 4:6.

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Матч длился 1 час и 20 минут – за это время Свитолина выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5 из 10 брейк-поинтов. И при этом выиграла всего один гейм на своей подаче. Как мало!

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Таким образом впору говорить, что стадия 1/4 финала на "Ролан Гаррос" не иначе как проклятая для Элины. Уже в третий раз она до нее добралась, и опять, как в 2015 и 2017 годах, на этом этапе одесситка зачехлила ракетку.

Отметим, что 23-летняя уроженка аргентинского Росарио с украинскими корнями Надя Подороска ранее становилась победительницей Панамериканских игр, но до старта на нынешнем "Ролан Гаррос" занимала лишь 131-е место в мировом рейтинге, по большому счету, будучи ноунеймом. И тут – такой успех. Самый большой в ее карьере!

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Элина Свитолина / Фото: Reuters

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К сожалению, под горячую руку Нади попала и Свитолина, заработок которой в Париже составил 283 500 евро – в пересчете на украинскую валюту это почти 9,5 млн грн.

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