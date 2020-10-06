Українська
$ 28,4
33,4
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Проклятый "Гаррос": Свитолину выбила украинка-ноунейм из Аргентины

6 октября, 16:12

Олег Люлька Олег Люлька

Элина сенсационно проиграла Наде Подороске, с 9 миллионами гривен покинув турнир на стадии 1/4 финала

Увы и ах! Элина Свитолина снова не смогла выиграть турнир "Большого шлема". А ведь трофей был так близок. Сегодня в 1/4 финала "Ролан Гаррос" в Париже 26-летняя Свитолина сенсационно проиграла малоизвестной аргентинке украинского происхождения Наде Подороске – 2:6, 4:6.

Реклама

Матч длился 1 час и 20 минут – за это время Свитолина выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5 из 10 брейк-поинтов. И при этом выиграла всего один гейм на своей подаче. Как мало!

Читайте также: Как вырастить новую Элину Свитолину. Интервью с менеджером первой ракетки Украины

Таким образом впору говорить, что стадия 1/4 финала на "Ролан Гаррос" не иначе как проклятая для Элины. Уже в третий раз она до нее добралась, и опять, как в 2015 и 2017 годах, на этом этапе одесситка зачехлила ракетку.

Отметим, что 23-летняя уроженка аргентинского Росарио с украинскими корнями Надя Подороска ранее становилась победительницей Панамериканских игр, но до старта на нынешнем "Ролан Гаррос" занимала лишь 131-е место в мировом рейтинге, по большому счету, будучи ноунеймом. И тут – такой успех. Самый большой в ее карьере!

Реклама

В тренде
Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Читайте также: Лучший теннисист мира взялся за швабру, чтобы подготовить корт "Ролан Гаррос" после дождя

К сожалению, под горячую руку Нади попала и Свитолина, заработок которой в Париже составил 283 500 евро – в пересчете на украинскую валюту это почти 9,5 млн грн.

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Элина Свитолина Ролан Гаррос

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страшный звук в Париже испугал теннисистов на
Страшный звук в Париже испугал теннисистов на "Ролан Гаррос": видеоТеннис
Звезда украинского тенниса сенсационно вылетела в первом же раунде
Звезда украинского тенниса сенсационно вылетела в первом же раунде "Ролан Гаррос"Теннис
Свитолина на
Свитолина на "Ролан Гаррос" получила "баранку", но сломила упрямую мексиканкуТеннис
Фаворитка
Фаворитка "Ролан Гаррос" сенсационно проиграла 19-летней полячкеТеннис
Российская теннисистка подозревается в сдаче матча на
Российская теннисистка подозревается в сдаче матча на "Ролан Гаррос"Теннис
Что творит Свитолина! Вышла в 1/4
Что творит Свитолина! Вышла в 1/4 "Гаррос", выиграла 9 млн и попала на украинку из АргентиныТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять