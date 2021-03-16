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"Поразил легкие и не только": звезда украинского тенниса тайно переболела коронавирусом

16 марта, 09:36

Олег Люлька Олег Люлька

Марта Костюк уже в порядке и готовится выступить на престижном турнире в Майами

Украинская теннисистка Марта Костюк переболела коронавирусом, заболевание которым держала в тайне от широкой публики. По словам 18-летней киевлянки, не обошлось без осложнений.

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"Пару недель назад я сдала положительный тест на коронавирус. Вирус сильно поразил мои легкие и другие части организма, что усложнило выздоровление. Однако сейчас я нахожусь на правильном пути. До скорой встречи, Майами", – написала у себя в Instagram Марта Костюк

При этом Марта добавила свое фото, подписав его следующим образом: "Таким было лицо COVID на прошлой неделе".

Отметим, что на данный момент Марта Костюк занимает 83-ю строчку в рейтинге WTA. За свою карьеру она заработала 753 927 долларов призовых.

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Турнир в Майами, где компанию Костюк составит еще одна украинка Элина Свитолина, стартует 23 марта.

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Ранее мы писали о затяжном COVID-19 у звездной спортивной пары из Украины. Титулованные легкоатлеты Алексей и Анна Касьяновы не на шутку испугались – у них восемь дней держалась температура 39,5.

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теннис теннисистка Марта Костюк COVID-19

Источник: Сегодня|Спорт

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