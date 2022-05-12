Поменялись приоритеты. Свитолина отказалась играть на Ролан Гаррос

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина не примет участие в Открытом чемпионате Франции, который стартует в ближайший понедельник.

Элина объяснила решение сняться с Ролан Гаррос. Ранее мы писали, куда пропала Свитолина.

"Для меня это была очень тяжелая пара месяцев, особенно психологически. Вот почему я приняла решение не торопиться с возвращением, чтобы со всем разобраться.

У меня сейчас много дел. У меня есть фонд, я стараюсь делать как можно больше для людей, которые нуждаются в помощи. Сейчас мои приоритеты – фонд и семья.

Когда я не выкладываюсь на 100%, мне очень сложно выступать на высоком уровне", – рассказала теннисистка в интервью Евроспорту.