Поехали зарабатывать в Россию: украинские теннисистки выступят в Питере

На следующей неделе в Санкт-Петербурге пройдет теннисный турнир WTA с призовым фондом 565 тысяч долларов. Решили на него заявиться и две спортсменки сборной Украины. В одиночной сетке выступит 21-летняя Катарина Завацкая, занимающая 128-е место в мировом рейтинге. Первой ее соперницей будет россиянка Анастасия Гасанова (№241).

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Тем временем, теннисистка из Киева выставила на продажу часть своего тела.

В парном разряде сыграет Надежда Киченок. 28-летняя Надежда Киченок будет выступать в дуэте с румынкой Оливией Олару. Украинка и ее партнерша получили первый номер посева, а на старте им будут противостоять латвийка Елена Остапенко и россиянка Валерия Савиных.

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За свою карьеру Киченок заработала на корте уже более миллиона долларов. За победу в Питере паре заплатят 25 тысяч. В личном разряде победитель сможет разжиться на 68 тысяч, участник первого раунда – на 6650. Призовые Завацкой, полученные к этому моменту, приближаются к 430 тысячам долларов.

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На днях Свитолина начала соревнование с зеркалом.

Смотрите, как украинцы собирались на ужин на Открытом чемпионате Австралии:

Украинские теннисисты ужинают в Мельбурне Видео: Instagram

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