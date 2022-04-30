Подружка Марты Костюк выступила против отстранения россиян и белорусов

Вторая ракетка мира Паула Бадоса считает несправедливым решение организаторов Уимблдона для теннисистов из России и Беларуси

Паула Бадоса поддержала теннисистов из России и Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

Испанская теннисистка Паула Бадоса неожиданно поддержала российских и белорусских спортсменов, которых организатора Уимблдона не допустили к выступлению на турнире из-за военной агрессии на территории Украины.

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Вторая ракетка мира является близкой подругой украинки Марты Костюк и точно имеет представлении о войне в нашей стране. Но Бадоса решила, что спорт должен быть вне политики и высказала свое мнение по поводу отстранения теннисистов из страны-агрессора.

"Для меня это решение не имеет никакого смысла. Война – это нечто очень сильное, чего не должно быть. Но смешение политики со спортом, особенно с теннисом, в котором мы играем под своим флагом, но представляем свое имя, мне кажется несправедливым. Мы не виноваты", – высказала свое видение ситуации Паула Бадоса.

В свою очередь Марта Костюк, поддерживает отстранение россиян и белорусов. Более того, украинки вместе с другими нашими теннисистами добиваются отстранения спортсменов из вражеских стран из тура WTA и ATP. Но пока это происходит неудачно.

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Марта Костюк рвется к трофею в Париже / Фото: Getty Images

Марта Костюк неоднократно высказывалась в адрес страны-агрессора. Она не хочет ничего иметь совместного с рашистами.