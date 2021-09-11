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Почти как Тина Кароль. Украинская теннисистка выпустила новую песню

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 сентября, 14:21
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Даяна Ястремская доказывает правило "Талантливый человек – талантлив во всем" и представила своим поклонникам новое творение
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Фото: Reuters

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, помимо тенниса, продолжает совершенствоваться в своем творчестве. Сегодня она опубликовала в своем Instagram новую песню.

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Лирическая композиция Даяны называется "Я тебе верю".

Свой новый трек Ястремская прокомментировала словами: "D.Y. Я тебе Верю" на всех площадках".

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Мы также верим, что украинскую теннисистку ждет большое творческое будущее.

Свою первую песню, которая называется "Тысячи меня", Даяна опубликовала в мае 2020 года. Тогда ее клип на YouTube набрал почти полмиллиона просмотров.

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Напомним, что недавно 21-летняя теннисистка выступала на US Open, где сумела дойти до полуфинала в парном смешанном разряде. Даяна Ястремская стала первой украинкой, которая сыграла в 1/2 финала US Open в миксте.

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